ZVEZDA I DEFINITIVNO BEZ NAVIJAČA PROTIV MILANA

Medicinski deo Kriznog štaba danas je održao konsultacije na kojima je zaključeno da nema uslova da na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda-Milan bude publike.

“Ne možemo da dozvolimo bilo kakvo okupljanje, pa tako ni na pomenutoj urakmici, jer se poslednjih dana epidemiološka slika pogoršala, posebno u Beogradu”, kaže za danas dr Predrag Kon.

On istakao da se narednih dana očekuje povratak većeg broja ljudi sa zimovanja, ali i porast broja zaraženih u glavnom gradu. “U takvoj situaciji bilo kakvo okupljanje u većem broju ne može da prođe. To je stav medicinskog dela Kriznog štaba i on se neće promeniti”, zaključuje Predrag Kon.

Izvor: blic.rs