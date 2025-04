ZAVRŠENO SVETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U ŠAHU, DVA SREBRA VISOKA KAO GOČ

U Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, na izuzetno posećenoj svečanosti zatvoreno je FIDE Svetsko školsko prvenstvo u šahu. Podsećamo da je na ovom takmičenju učestvovalo 470 mladih igrača iz 43 nacionalne federacije. Najbolje rezultate postigli su predstavnici Kazahstanskog šahovskog saveza koji su osvojili 4 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzanu medalju.

Domaću publiku oduševili su Leonid Ivanović u kategoriji do 11 godina i Andrej Ljepić u kategoriji do 17 godina, koji su osvojili srebrne medalje.

Da Srbija nije bila smo dobar organizator, već i uspešan učesnik u ovom takmičenju, potrudili su se upravo Ivanović i Ljepić, mada su do srebrnog odličja došli na različit način.Ivanović je trijumfalno odigrao dve trećine turnira, zabeležio pet pobeda, a zatim posle dva porazauspeo da zabeleži dve nove pobede i na taj način stigne do drugog mesta. S druge strane, Ljepić je počeo nešto skromnije, ali je finiš bio izuzetan i pobedom u zadnjem kolu stigao je čak i do deobe prvog mesta, ali mu je ipak za intoniranje himne „Bože pravde“ nedostajao bolji dodatni kriterijum.

Na završnoj svečanosti prilikom dodele pehara, medalja, diploma i nagrada koje je pripremio organizator, Šahovski savez Srbije, prisutnima su se obratili Ozgur Solakoglu, predstavnik Međunarodne šahovske federacije, zatim Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, i na samom kraju, Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, zatvorio je takmičenje. Solakoglu se u svom izlaganju posebno zahvalio organizatoru na izuzetnom nivou organizacije i poželeo da Srbija ponovo

bude domaćin nekog od narednih takmičenja.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić je u svom obraćanju istakao da je veoma ponosan što je bio deo ovakvog takmičenja. „Ne zaboravite da je šah viteška igra i da onaj koji sedi preko puta

vas nije neprijatelj već protivnik za šahovskom tablom“, poručio je Jorgić.

Ovo nije jedino takmičenje iz FIDE kalendara kome će Srbija biti domaćin. Organizacija Svetskog amaterskog prvenstva očekuje se u novembru mesecu.

Saopštenje i foto: Šahovski savez Srbije