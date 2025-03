MATURANTI TRI KRUŠEVAČKE SREDNJE ŠKOLE ORGANIZOVALI PROTESTNU ŠETNJU

Maturanti tri kruševačke srednje škole: Gimnazije, Medicinske škole i Politehničke škole “Milutin Milankovic”, koji su u obustavi nastave, okupili su se na Trgu glumaca kako bi odali počast nastradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a potom su krenuli u protestnu šetnju.

Učenici Gimnazije Medicinske i Politehničke škole „Milutinn Milanković“ su ranije pozvali građane da im se pridruže na Trgu glumaca u Kruševcu gde su tišinom odali počast žrtvama nastradali prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Maturanti su od Trga glumaca krenuli ka Gimnaziji, potom do Ulice Ćirila i Metodija, te do Trga Kosturnica. Odatle su nastavili Dositejevom i Ulicom Hajduk Veljka do Ulice Dostojevskog i dalje do Politehničke i Ekonomske škole, te nazad do Trga glumaca.

Podsetimo da su, podržavajući studente u blokadi i njihove zahteve, u Kruševcu najpre u obustavu nastave stupili maturanti Gimnazije, koji su to izglasali na plenumu 4. februara, potom 3. marta maturanti Medicinske škole, a dan kasnije i maturanti Politehničke škole “Milutin Milanković“.

Ove nedelje, odnosno od 24. marta, obustavu nastave počela je i treća godina kruševačke Gimnazije.