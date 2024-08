ZABRANA SAOBRAĆAJA I IZMEŠTANJE AUTOBUSKOG STAJALIŠTA „SPOMENIK“

Od 27. avgusta 2024. godine (utorak) od 16.00 sati do 29. avgusta 2024. godine (četvrtak) do 07.00 sati na snazi će biti zabrana saobraćaja u ulici Vidovdanskoj – od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, zbog organizovanja muzičko-scenskog programa u okviru projekta „Omladinski kamp Kruševac 2024”.

Zabrana saobraćaja važi za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom.

Autobusko stajalište “Spomenik” iz Vidovdanske ulice privremeno se dislocira kod Doma sindikata, na Trg kosovskih junaka ispred Kocke.

Saobraćaj u ovom periodu usmerava se na alternativne pravace iz pravca Trga fontana na Ulicu Takovsku, a iz pravca centra grada na Balkansku ulicu.