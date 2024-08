TOPLO I U ČETVRTAK, MAKSIMALNA TEMPERATURA DO 31°C

U četvrtak u Kruševcu ujutru može biti malo kratkotrajne kiše, a zatim suvo sa sunčanim periodima tokom dana uz par stepeni nižu dnevnu temperaturu u odnosu na sredu. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 31°C.

U petak jutro prijatno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak za 3 do 5 stepeni uz vrućinu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

Za vikend pretežno sunčano i sve toplije uz vrućinu i maksimalnu temperaturu od 33°C do 37°C. U subotu će biti malo oblaka tokom dana, a u nedelju popodne može biti lokalnih pljuskova na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije.