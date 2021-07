ZA JEDAN SAT JUČE PALO PREKO 30 LITARA KIŠE I SUGRADICE

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA KRATKOTRAJNE VREMENSKE NEPOGODE (za 18. i 19.07.2021.): Danas i sutra se zadržava nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine i lokalnom pojavom vremenskih nepogoda sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

PADAVINE: Prema izveštaju RHMZ Republike Srbije, juče je na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 53,1 l/m2 kiše od čega je samo u vremenu od 18.00 do 19.00 pao ukupno 31 l/m2 kiše i sugradice.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada je juče, u periodu od 16.49 do 18.05 i 20.00 do 20.51 izvršila dejstva ukupno sa 31 protivgradne stanice i tom prilikom su utrošene ukupno 83 protivgradne rakete. Na osnovu izveštaja Radarskog centra „Kruševac“ – sugradica i grad bez štete registrovani su na teritoriji grada Kruševca. Trenutna zaliha protivgradnih raketa je ukupno 489 , u proseku 4.3 po protivgradnoj stanici.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na TV uređaju, dva požara na strujomeru kuće i jednom požaru – izolacija žice na banderi, kao i četiri intervencije crpljenja vode iz stambenih objekata. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 18 vatrogasaca-spasilaca i 9 vatrogasnih vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i poginulih lica.

Usled obimnih padavina u toku jučerašnjeg dana došlo je i do potrebe za intervencijama crpljenja vode:

1. U 17.28 časova, došlo je do potrebe za crpljenjem vode iz stambenih prostorija (kuća) u ul. Maglička u Kruševcu. Intervenisala je VSJ Kruševac 2 vatrogasca–spasioca sa 1 vatrogasnim vozilom i 1 vatrogasnom

pumpom. Intervencija je završena u 18.30 časova.

2. U 19.45 časova, došlo je do potrebe za crpljenjem vode iz stambenih prostorija (kuća) u naseljenom mestu Lomnica, teritorija grada Kruševca. Interveniše VSJ Kruševac, 4 vatrogasac–spasioca sa 2 vozila i 3 vatrogasne pumpe.

3. U 22.45 časova, došlo je do potrebe za crpljenjem vode iz stambenih prostorija (kuća) u naseljenom mestu Ljubava, teritorija grada Kruševca. Intervenisala je VSJ Kruševac, 2 vatrogasac–spasioca sa 1 vatragasnim

vozilom i 1 vatrogasnom pumpom. Intervencija je završena u 23.45 časova.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -130, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 127, redovna 280, vanredna 400