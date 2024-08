VRUĆINE NE POSUSTAJU, NA SNAZI JE I DALJE CRVENI METEO-ALARM

U subotu u Kruševcu jaka vrućina i sunčano, a popodne razvoj oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 38°C. Uveče suvo i vrlo toplo.

U nedelju u Kruševcu vrućina sa sunčanim periodima uz razvoj oblaka i moguće lokalne pljuskove ppodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 201°C, a maksimalna do 37°C. Uveče su mogući pljuskovi.

U ponedeljak u Kruševcu vrućina sa sunčanim periodima uz razvoj oblaka popodne i moguće lokalne pljuskove krajem dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 35°C. Uveče su mogući pljuskovi.

U utorak u Srbiji za oko 5, 6 stepeni niža i prijatnija temperatura uz kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura može pasti ispod 30°C u većini predela. Vetar slab promenljiv, ujutru zapadni, popodne istočni i severoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 28°C na severozapadu do 32°C na istoku Srbije. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h od 19°C do 26°C.

Ređi lokalni pljuskovi su mogući i u sredu, a zatim bi bilo sunčano i ponovo vrlo toplo u drugoj polovini iduće sedmice. Vrućina će ipak biti malo manja nego prethodne sedmice.