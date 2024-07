VRUĆINA SE NASTAVLJA DO KRAJA SEDMICE, KIŠA MOGUĆA U PETAK POPODNE

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab južni i istočni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 38°C. Uveče vedro i vrlo toplo.

U utorak pretežno sunčano i jaka vrućina, u mnogim mestima rekordno toplo. Popodne se očekuje slab lokalni razvoj oblaka na jugozapadu Srbije sa malom šansom za retke kratkotrajne lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C do 27°C, a maksimalna od 39°C do 43°C. Uveče vedro i vrlo toplo. Temperatura u 22h od 26°C do 33°C.

Vrućina se nastavlja do kraja sedmice, s tim što će u petak i subotu popodne biti uslova za lokalne pljuskove sa najvećom šansom na jugozapadu i zapadu Srbije. Za vikend bi vrućina samo malo popustila.