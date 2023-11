VREME U KRUŠEVCU PROMENJIVO OBLAČNO, MAKSIMALNO DO 14°C

U četvrtaku Kruševcu sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 14°C.

U petak novo naoblačenje sa kišom dolazi sa zapad i severozapada. Moguće su obilnije padavine. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a krajem dana na severu Srbije u skretanju na umeren do pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 9°C na severu Vojvodine do 15°C na jugu Srbije. Uveče kiša i zahlađenje. Temperatura u 22h od 5°C do 9°C.

U noći ka suboti zahlađenje i u subotu znatno hladnije sa snegom u brdsko-planinskim područjima iznad 800 mnv. U nedelju hladno sa prestankom padavina. Od ponedeljka postepeno toplije.