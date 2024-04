VREME: SUTRA UJUTRU HLADNO, TOKOM DANA TOPLIJE SA MAKSIMALNIH 18°C

U četvrtak u Kruševcu jutro vrlo hladno. Tokom dana toplije u odnosu na petak sa sunčanim periodima uz postepeno naoblačenje popodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 18°C.

U nedelju hladnije sa kišom, a na planinama zapadne Srbije sa snegom iznad 1000 mnv, a na Kopaoniku iznad 1400 mnv. Vetar slab do umeren, na jugu Srbije južni i jugozapadni, a na severu zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 8°C do 13°C. Uveče kiša i hladno. Temperatura u 22h od 6°C do 9°C.

U ponedeljak hladno sa kišom na severu, a na jugu Srbije razvedravanje i malo toplije. U utorak novo naoblačenje sa kišom dolazi na visini sa juga. U sredu promenljivo oblačno sa mogućom kišom popodne.