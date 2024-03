VREME SUTRA: OBLAČNO SA KIŠOM SA MAKSIMALNIH 12°C

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 12°C. Uveče je moguća slaba prolazna kiša.

U petak toplije, suvo i sa sunčanim intervalima tokom dana. Duvaće slab severozapadni ili promenljiv vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 7°C, a maksimalna od 13°C do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 10°C.

Za vikend promenljiva oblačnost sa prolaznom povremenom kišom. U subotu pretežno suvo i oblačno sa pojavom kiše u popodnevnim časovima na jugozapadu, zapadu i krajnjem severoistoku zemlje. U nedelju prolazna oblačnost sa kišom u većini predela. Od ponedeljka pretežno suvo i još malo toplije sa sunčanim periodima tokom dana i manjom šansom za padavine.