VREME: OBLAČNO SA KIŠOM, MAKSIMALNA TEMPERATURA 12°C

U petak u Kruševcu postepeno naoblačenje sa kišom popodne i uveče. Vetar slab južni. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 12°C.

U toku noći ka suboti i u subotu izraženije zahlađenje sa kišom, ali i mogućom susnežicom i snegom i u nižim predelima, posebno na zapadu i jugu Srbije. Na severu Vojvodine suvo sa sunčanim intervalima. Severni vetar u pojačanju. Pritisak ispod normale. Jutro Jutarnja temperatura od 1°C do 4°C, maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče kiša i sneg, a po Vojvodini suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U nedelju vetrovito i hladno sa povremenim snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu pretežno suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće jak severni i severozapadni vetar. U ponedeljak ujutru mraz, a u toku dana hladno sa sunčanim intervalima i slabim vetrom. U utorak oblačno sa kišom i ponegde susnežicom.