VIŠE OBLAKA NA NEBU IZNAD SRBIJE TOKOM OVE NEDELJE. BIĆE PROMENLJIVO I NESTABILNO VREME, UZ KIŠU I PLJUSKOVE

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje na pljuskove i grmljavinu koji se očekuju na području Srbije od 22. do 26. aprila, a lokalno će biti praćeni gradom, izolovano i većom količinom kiše za kratko vreme. Hitna upozorenja za konkretne lokacije biće izdata jedan do dva sata unapred.

U utorak u Srbiji promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom, češće posle podne i uveče, kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%, lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 70%,

U utorak u Kruševcu promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove s grmljavinom, češće posle podne i uveče, kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 24°C.

U sredu u Srbiji promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom, češće posle podne i uveče, kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom. Vetar slab, promenljiv, u oblasti padavina umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 14 , a najviša od 21 do 25 stepeni. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%, lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 70%,

U sredu u Kruševcu promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, sa kišom, moguće i pojavom grada. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 22°C.

U ćetvrtak u Srbiji promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuje pojava grada i jak vetar u oblasti padavina. Vetar slab, promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren do pojačan, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 20 do 24 stepena. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%, lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 70%,

U četvrtak u Kruševcu vreme slično kao u utorak i sredu, smena sunca, oblaka i kiše. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 20°C.

U petak u Srbiji promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren do pojačan, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 19 do 23 stepena. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, , lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 80%,

U petak u Kruševcu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 18°C.

Prognoza za Srbiju za period do 30. aprila: U subotu promenljivo oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz skretanje vetra na severni i severozapadni pravac. U nedelju i početkom naredne sedmice kratkotrajna stabilizacija vremena, a krajem aprila novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U subotu i nedelju u Kruševcu, prema danas dostupnoj prognozi, oblačno sa kišom. U subotu malo više sunčanih perioda. Temperatura tokom vikenda od 10 ujutru do maksimalnih 19°C tokom dana.