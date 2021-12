USKORO U FUNKCIJI I NAJDUŽA STAZA NA KOPAONIKU

Nova ski sezona na Kopaoniku zvanično je počela prošle nedelje manifestacijom Ski opening. Ski Opening na Kopaoniku održan je prvi put 2010. godine, a sve po ugledu na slične događaje u popularnim evropskim ski centrima, sa ciljem da se na simboličan način obeleži otvaranje ski sezone na Kopaoniku. Ski Opening Kopaonik je nakon decenije postao poznati turistički brend koji svake godine na Kopaonik privlači sve veći broj gostiju iz celog regiona.

Za skijaše i bordere pripremljene su staze Karaman greben, Pančićev vrh, Krst, Mašinac, Malo jezero i Mali karaman. Od zabavnih sadržaja rade bob na šinama i zip lajn. Radno vreme skijališta je od 9 do 15.30, dok gondola Brzeće – Mali Karaman radi od 9 do 15 časova za izvlačenje skijaša. Noćna staza Karaman greben radi od 18 do 22 časa. Prodajna mesta za kupovinu ski karata koja rade tokom openinga su kod boba na šinama, u Upravnoj zgradi Skijališta Srbije i na polazu gondole. Iz JP Skijališta Srbija se nadaju da će u funkciji uskoro biti i najduža staza na Kopaoniku – Bel reka 1 i 2, čije je osnežavanje u toku.

Na svakih sat vremena organizovan je autobuski prevoz iz vikend naselja do Kopaonika, a ove godine je omogućeno testiranje na Covid19, kao i vakcinacija protiv ovog virusa.