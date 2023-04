UMESTO PROLEĆNIH TEMPERATURA, VRAĆAJU SE SNEŽNE PADAVINE

U noći između ponedeljka i utorka obilna kiša u južnim, centralnim i istočnim predelima, a na planinama sneg. Susnežica i sneg su mogući i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije. U utorak znatno hladnije sa susnežicom i snegom i u nižim predelima, osim na istoku Srbije. Doći će do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima: od 5 cm na severu do 20 cm na zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C na zapadu Srbije do 7°C u Negotinu. Uveče kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22 sata od 0°C do 4°C.

U utorak u Kruševcu još hladnije sa kišom i mogućom susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 3°C. Uveče kiša, susnežica i sneg.

U sredu vrlo hladno za ovo doba godine i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom i u nižim predelima. Samo na severu Vojvodine suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 2°C na zapadu Srbije do 7°C na severu Vojvodine. Uveče padavine slabe i premeštaju se na istok. Temperatura u 22 sata od 0°C do 4°C.

U četvrtak malo veća temperatura, ali i dalje znatno hladnije od proseka. U toku dana pretežno oblačno sa malo kiše i susnežice. Na jugu Srbije suvo sa kratkotrajnim sunčanim intervalima.