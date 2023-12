UJUTRU U KRUŠEVCU MRAZ, PREKO DANA SUNČANO

U nedelju ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab zapadni. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 5°C. Uveče suvo.

U ponedeljak ujutru slab mraz i moguća magla. Tokom dana porast temperature u odnosu na nedelju. Ponegde će biti sumaglice. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 2°C, a maksimalna od 4°C na jugu do 12°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 7°C.

U utorak i sredu toplije vreme od proseka. U jutarnjim satima će biti magle, koja se po kotlinama može duže zadržati uz niže temperature u tim oblastima. Sneg će se topiti na planinama tokom dana.