U UTORAK ZNATNO SVEŽIJE SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA, TEMPERATURA OKO 20°C

U utorak u Kruševcu znatno svežije sa kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče kiša.

U sredu postepeno poboljšanje vremena uz sunčane periode i manji porast temperature. Ipak, u toku jutra i prepodneva biće uslova za kišu, osim na severu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 21°C na jugoistoku do 25°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U četvrtak jutro hladno, a tokom dana sunčano i znatno toplije, ponegde do 30°C. U petak novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije, a zatim i ostale krajeve. U subotu i nedelju znatno hladnije i pretežno oblačno vreme uz čestu kišu i lokalne pljuskove, a dnevna temperatura ispod 20°C u skoro svim krajevima.