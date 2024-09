U PONEDELJAK MALO SVEŽIJE VREME SA MOGUĆOM KIŠOM I GRMLJAVINOM

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz naoblačenje popodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 33°C. Uveče kiša i pljuskovi.

U utorak znatno svežije u svim krajevima sa čestom kišom i pljuskovima. Na severu Srbije prestanak i razvedravanje popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 19°C do 24°C. Uveče kiša na jugu Srbije. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U sredu poboljšanje vremena uz sunčane periode i manji porast temperature. U četvrtak sunčano i još toplije. U petak novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije, a zatim i ostale krajeve. U subotu i nedelju znatno hladnije vreme i pretežno oblačno uz obilnu kišu i lokalne pljuskove.