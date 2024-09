U UTORAK UGLAVNOM SUNČANO I TOPLIJE, TEMPERATURA OKO 21°C

U utorak u Kruševcu ujutru je moguća magla. U toku dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u ponedeljak. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 21°C.

U sredu naoblačenje sa juga može izazvati povremenu kišu na zapadu i jugu Srbije. U ostalim predelima suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni na severu, a na zapadu i jugu Srbije slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče suvo, a samo na jugu Srbije slaba kiša. Temperatura u 22 sata od 14°C do 17°C.

U četvrtak sunčani periodi na severu i istoku, a na zapadu i jugu Srbije oblačnije sa mogućom kratktorajnom kišom i lokalnim pljuskovima. U petak i za vikend sunčani periodi sa malo oblaka i umereno toplo: od 23°C do 26°C.