U UTORAK U KRUŠEVCU SUNČANO I VRLO TOPLO, TEMPERATURA DO 35°C

U utorak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni ili promenljiv. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 35°C.

U sredu sunčano i vrućina u svim predelima. Tokom dana sa razvojem prolazne oblačnosti. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 11°C do 21°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 28°C.

U četvrtak takođe sunčano i vrućina u svim predelima sa temperaturama oko 35°C. U petak pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem oblačnosti kasnije popodne. Ova oblačnost koja dolazi sa zapada i donosi svežije vreme sa kišom, proširiće se tokom noći ka suboti na sve krajeve. Za vikend promenljivo oblačno sa kišom ili pljuskovima sa gmljavinom uz znatno svežije i prijatnije vreme, pogotovo u nedelju. Očekuje se pad temperature za 10-ak stepeni.