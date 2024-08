U UTORAK SVEŽIJE I PRIJATNIJE VREME, TEMPERATURA DO 28°C

U utorak u Kruševcu svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab istočni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna 28°C.

U sredu toplo, ali bez velike vrućine uz sunčane periode i razvoj oblaka koji popodne mogu usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 29°C do 33°C. Uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

Od četvrtka do kraja sedmice pretežno sunčano i svakim danom sve toplije uz ponovnu vrućinu.