U UTORAK NAOBLAČENJE SA KIŠOM, DO 25°C TOKOM DANA

U utorak u Kruševcu naoblačenje sa kišom i pljuiskovima. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 25°C. Uveče kiša i svežije.

U sredu svežije od proseka za početak jula i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz moguću lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče kiša i pljuskovi i sveže. Temperatura u 22 sata od 17°C do 23°C.

U četvrtak malo toplije, ali i dalje ispod proseka. Biće dužih sunčanih perioda uz dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili ponekim lokalni pljuskom. Veća šansa za kišu je na jugu Srbije. U petak i za naredni vikend pretežno sunčano i sve toplije uz vrućinu u subotu i nedelju.