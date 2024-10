U UTORAK JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO, TEMPERATURA OKO 23°C

U utorak umereno do potpuno oblačno i suvo iznad većeg dela zemlje, u nastavku dana smanjena oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 5 do 12°C, a najviša dnevna od 19 do 24°C.

U Kruševcu u utorak jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Minimalna temperature 8°C, maksimalna dnevna 23°C.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do narednog ponedeljka biće umereno oblačno vreme uz sveža jutra sa niskom oblačnošću i maglom i dužim sunčanim intervalima tokom dana, u drugoj polovini sedmice doći će do pojačanja jugoistočnog vetra u košavskom području. Najviša temperatura biće u granicama proseka za drugu dekadu oktobra, uglavnom u intervalu od 17 do 24°C.