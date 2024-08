U SUBOTU U KRUŠEVCU SUNČANO I VRUĆINA, TEMPERATURA DO 38°C

U subotu u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 38°C. Uveče suvo i toplo.

U nedelju tokom dana pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina uz malo oblaka popodne i maksimalnu temperaturu od 35°C do 39°C. U utorak takođe vrućina, ali par stepeni manja i krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije.