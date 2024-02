U SREDU UGLAVNOM SUNČANO, TEMPERATURA DO 20°C

U sredu u Kruševcu toplo vreme za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 20°C.

U četvrtak toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasnije popodne jače naoblačenje dolazi sa juga i usloviće kišu uveče u južnim, a zatim i centralnim i istočnim predelima. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče kiša u jugozapadnim, južnim i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C.

U petak i za vikend se nastavlja znatno toplije vreme od proseka uz par stepeni nižu temperaturu. Biće promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše. U nedelju suvo sa sunčanim periodima, a u ponedeljak svežije za oko 5°C sa kišom.