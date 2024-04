U SREDU U KRUŠEVCU SUNČANO I TOPLO SA TEMPERATUROM DO 23°C

Sutra u Kruševcu jutro vedro i hladnije nego prethodnih dana, a tokom dana toplije nego u utorak. Pre podne duži sunčani periodi, a popodne promenljivo oblačno. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 23°C.

U četvrtak prolazno naoblačenje sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ujutru i pre podne, a popodne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.

U petak i za vikend pretežno sunčano i ponovo sve toplije, u nedelju blizu 30°C. U ponedeljak i utorak oko 30°C tokom dana.