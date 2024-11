U SREDU JUTRO SUVO I TOPLO, POPODNE I UVEČE KIŠA, TOKOM NOĆI SUSNEŽICA

Naoblačenje sa kišom koje će ujutro i pre podne zahvatiti Vojvodinu tokom dana će se proširiti i na ostale krajeve. Usled naglog pada temperature posle podne i uveče kiša će preći u susnežicu i sneg i to najpre na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, južnim i istočnim krajevima.

U nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije doći će do formiranja snežnog pokrivača visine do 5 cm, a u brdsko – planinskim predelima od 10 do 15 cm, lokalno i više. Vetar umeren i jak, u košavskom području i na planinama južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na umeren i jak, na planinama i na severu Srbije i olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 10°C, a najviša od 8 do 18°C. Temperatura posle podne u osetnom padu za oko 7 do 10°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovaatnoća 90%. Količina padavina veća od 30 l/m² za 24 h, verovaatnoća 90%. Formiranje snežnog pokrivača ≥ 10cm za 12 sati, verovaatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu prepodne promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, ali suvo. Jutarnja i prepodnevna temperatura od 5 do 12°C. Popodne toplije, temperatura do 16°C, ali sa slabom kišom. Uveče kiša jačeg intenziteta i pad temperature na 5°C. U toku noći sreda na četvrtak u Kruševcu susnežica i temperatura oko 0°C.

U četvrtak u Kruševcu uglavnom suvo i promenljivo oblačno, sa temperaturom od 1 do 5°C.