U SRBIJI DANAS PREKO 5.600 NOVOINFICIRANIH

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 21.757 osoba, od kojih je pozitivno 5.633 dok su, nažalost, 24 osobe preminule. Na respiratorima je 121 pacijent.

Ambasadori država EU danas odlučuju o tome hoće li Srbija i još pet zemalja biti uklonjene sa tzv. zelene liste epidemijski bezbednih zemalja.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže za RTS da ćemo moći da putujemo, pod znacima navoda normalno, u odnosu na kovid situaciju. “Svi znamo da je neophodno ili da ste vakcinisani ili negativni pi-si-ar test. Zdravstvena situacija u Srbiji se alarmantno pogoršava i to će sigurno uticati na odluke koje će danas biti donešene”, navela je Matićeva. Prema njenim rečima, Češka je već stavila Srbiju na crvenu listu i oni sada zahtevaju za nevakcinisane građane Srbije pored pi-si-ar testa i karantin. “Mnogo je značilo da smo bili na zelenoj listi za putovanja za naše građane, činjenica je da ćemo verovatno da se vratimo na crvenu listu i to će otežati putovanja, vakcine koje priznaju u EU biće prihvaćene, za ostale će biti potrebni pi-si-ar testovi, možda će neke zemlje zahtevati i karantin, sve zavisi od države do države”, naglasila je ministarka i apelovala na građane da pre putovanja u određenu zemlju provere koji su uslovi za ulazak jer se oni menjaju iz dana u dan.