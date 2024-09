U PONEDELJAK HLADNO UZ POSTEPENO RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA DO 18°C

U ponedeljak u Srbiji sveže uz prestanak padavina rano ujutru na jugozapadu i jugu Srbije i razvedravanje sa sunčanim periodima u svim krajevima. Popodne će biti slabog lokalnog razvoja oblaka. Na visokim planinama iznad 1500 mnv će osvanuti snežni pokrivač do 5 cm. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do10°C, u Negotinu 12°C a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U ponedeljak u Kruševcu hladno uz postepeno razvedravanje sa sunčanim intervalima tokom dana. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo.

U utorak u Srbiji vrlo hladno jutro, ponegde blizu 0°C. Tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Malo oblaka biće popodne i krajem dana zapadu i severu Srbije. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv, u Timočkoj Krajini umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 18°C do 22°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata od 6°C do 12°C.

U sredu u Srbiji toplije i pretežno sunčano pre podne, a popodne umereno naoblačenje na zapadu i severu Srbije koje se širi na istok krajem dana. Vetar slab jugoistočni i južni. U četvrtak oblačno sa povremenom kišom, jačom na zapadu i jugozapadu Srbije u drugom delu dana. U petak kiša koja prestaje popodne na zapadu i severu Srbije.