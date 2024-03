U PONEDELJAK HLADNO I OBLAČNO, MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U ponedeljak hladno uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar umeren severozapadni. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo.

U utorak ujutru ponegde slab mraz. U prvom delu dana duži sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje stiže sa jugozapada i donosi povremenu kišu kasnije popodne i uveče. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -3°C do 5°C, a popodnevna od 15°C do 19°C. Uveče je moguća kiša koja se premešta od jugozapada na severoistok. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

U sredu toplo i vetrovito sa sunčanim intervalima. Duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Krajem dana je moguća kiša koja se premešta iz pravca jugozapada. U četvrtak kišni oblaci odlaze na severoistok uz sunčane periode tokom dana i toplo vreme. U petak i subotu još toplije, ponegde do 25°C.