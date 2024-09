U PETAK VRUĆINA, ALI POPODNE STIŽE OSVEŽENJE UZ LOKALNE PLJUSKOVE

U petak u Kruševcu vrućina, ali popodne stiže osveženje uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 33°C.

U subotu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom na jugozapadu i jugu Srbije. U ostalim predelima suvo. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na jugu Srbije severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 29°C do 32°C.

U nedelju pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplo, a maksimalna dnevna temperatura od 30°C do 34°C. U ponedeljak postepeno naoblačenje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz osveženje, najpre na zapadu i severu Srbije. U utorak i sredinom sedmice svežije sa čestom kišom i pljuskovima.