U PETAK VRLO TOPLO UZ RAZVOJ SLABE DO OBLAČNOSTI, UVEČE MOGUĆA KIŠA

U petak u Kruševcu vrlo toplo uz razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana sa sunčanim periodima. Kasnije popodne moguća pojava slabe kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 32°C. Uveče moguća kiša ili kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme tokom dana sa razvojem slabe do umerene oblačnosti. Krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na jugu zemlje. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 31°C do 33°C. Uveče suvo i prijatno toplo, osim delom u centralnim predelima i jugu Srbije gde postoji manja šansa za kratkotrotrajne lokalne pljuskove. Temperatura u 22 sata od 24°C do 27°C.

U nedelju i početkom naredne sedmice vrlo toplo, suvo uz vrućine i pretežno sunčano sa razvojem slabe prolazne dnevne oblačnosti. Maksimalne temperature od 33°C do 35°C.