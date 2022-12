U subotu, poslednjeg dana ove godine, promenljiva oblačnost i sunčani intervali uz toplo vreme za ovo doba godine. Nešto više oblaka tokom dana biće na severu Srbije, a znatno manje na jugu. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. U Novogodišnjoj noći neobično toplo u većini mesta. Temperatura u ponoć od 4°C do 10°C.

Poslednjeg dana ove godine u Kruševcu sunčani periodi i znatno toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna do 16°C. U Novogodišnjoj noći suvo i relativno toplo, u ponoć oko 7°C.

U nedelju, prvog dana Nove godine, ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo za početak januara. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 19°C. U oblastima gde se magla ili sumaglica duže zadrže biće malo hladnije. Na planinama vrlo toplo. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U ponedeljak i utorak slično vreme kao u nedelju, pretežno sunčano i znatno toplije od proseka. Maksimalne temperature od 12°C do 19°C. Ali, u pojedinim oblastima je moguća magla, koja se može duže zadržati, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Na planinama bez snega i neobično toplo 2. januara, temperatura na 1750 mnv (na Kopaoniku) čak oko 10°C, što se veoma retko dešava početkom januara. U sredu i četvrtak, 4. i 5. januara malo hladnije uz prolazno naoblačenje sa malom šansom za padavine.