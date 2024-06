U KRUŠEVCU U PONEDELJAK VEOMA TOPLO, TEMPERATURA DO 36°C

U ponedeljak u Kruševcu vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka bez kiše. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 36°C.

U utorak na severu osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje se popodne i krajem dana širi na centralne predele. Na jugu ostaje suvo i vrlo toplo uz umeren jugoapadni vetar. Na severu vetar u skretanju na severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 27°C na severu Vojvodine do 35°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša, osim na jugu Srbije. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U sredu i četvrtak još malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa mogućom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Veća šansa za kišu i pljuskove je u četvrtak, dok će malo padavina biti u sredu. U petak se poboljšava vreme uz prijatnu dnevnu temperaturu malo iznad 25°C. Za vikend toplije.