U KRUŠEVCU TOKOM SEDMICE UGLAVNOM SUVO UZ DNEVNE TEMPERATURE OKO 2°C

Tokom cele radne nedelje u Kruševcu su male šanse za padavine. Jutra će biti veoma hladna, dok će dnevne temperature biti oko 2°C, sem u petak za kada je prognozirano 6°C.

U ponedeljak u Srbiji umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji i dalje sa snegom, ali uz tendenciju slabljenja padavina. U Vojvodini povremeno i sunčani intervali. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini povremeno jak, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do -1, a najviša od -1 do 3, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepeni. Upozorenje: Sneg – formiranje snežnog pokrivača, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u ponedeljak umereno do potpuno oblačno. Miinimalna temperatura -1, maksimalna dnevna do 2°C.

U utorak u Srbiji malo do umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -3, a najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Upozorenje:Tmin <-5 °C, verovatnoća 70%

U Kruševcu u utorak oblačno, ali i sa sunčanim intervalima. Miinimalna temperatura -4, maksimalna tokom dana do 2°C.

U sredu u Srbiji pretežno oblačno ponegde sa slabim kratkotrajnim padavinama, kišom i snegom. Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -2, a najviša od 1 do 5 stepeni. Upozorenje: Tmin <-5 °C, verovatnoća 80%

U Kruševcu u sredu uglavnom oblačno. Miinimalna temperatura -5, maksimalna dnevna do 2°C.

U četvrtak u Srbiji oblačno ponegde sa slabim kratkotrajnim padavinama, kišom i snegom.

U Kruševcu u četvrtak oblačno, uz izuzetno hladno jutro i jutarnju temperaturu od -6°C i uz neznatni porast dnevne temperature, koja će biti oko 3°C.

Od petka u Srbiji suvo i malo toplije.

U Kruševcu u petak sunčano i malo toplije. Miinimalna temperatura -7, maksimalna dnevna do 6°C.