U KRUŠEVCU SUTRA HLADNIJE I KIŠOVITO

U sredu u Kruševcu znatno hladnije i oblačno sa kišom. Vetar umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 11°C, maksimalna do 14°C. Uveče suvo.

U četvrtak jutro vrlo hladno, ponegde uz slab prizmeni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu uz umerenu oblačnost ujutru na jugu Srbije. Vetar slab južni i jugopistočni, popodne umeren na severu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna od 12°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U petak naoblačenje sa kišom dolazi sa zapada i jugozapada. U subotu hladnije sa kišom, a na planinama iznad 1400 mnv sa snegom. U nedelju suvo i hladno sa sunčanim intervalima.