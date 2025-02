U KRUŠEVCU ODRŽANO OKUPLJANJE POD NAZIVOM „KRUŠEVAC JOŠ JAČE UZ STUDENTE“

Na protestu „Kruševac još jače uz studente“, koji je odrzan u nedelju, 02. februara, okupilo se više od 8.000 ljudi. Bio je to najmasovniji skup u Kruševcu do sada.

Protest je počeo tako što su okupljenima na Trgu glumaca u Kruševcu roditelji studenata i nastavnici poslužili kafu, želeci da počaste prisutne povodom nominacije srpskih studenata za Nobelovu nagradu za mir, nakon čega su petnaestominutnom tišinom odali poštu stradalima u Novom Sadu.

Prisutnima se zatim obratio Gligorije Trajković, student treće godine Medicinskog fakulteta, inače nekadašnji najbolji đak Medicinske škole u Kruševcu. Poruke podrške mladima za izgradnju boljeg i pravednijeg društva, osim studenata, na sinoćnjem skupu poslali su i kruševački prosvetni radnici, roditelji učenika i studenata.

Sa Trga glumaca, nepregledna kolona ljudi krenula je ka Novoj pijaci, potom Dušanovom ulicom do Rode, pa kroz Rasadnik, onda pored Ekonomske škole, pa do kružnog toka kog Konaka, pa pored Kosturnice, Fontane, pa do Trga glumaca.

Sve je proteklo bez incidenata, ljudi su koloni mahali sa prozora, izlazili iz lokala, pozdravljali ih….