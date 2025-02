TOKOM SEDMICE UGLAVNOM OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO VREME BEZ PADAVINA

U Srbiji u ponedeljak ujutru u većini krajeva niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini gde će biti delimično vedro. Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 5 do 8, na istoku Srbije do 10 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno, ali uz sunčane intervale. Jutarnja tempertura oko nule, najviša dnevna 8°C.

U Srbiji u utorak ujutro ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, ponegde uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od -6 do 0, a najviša od 4 do 8 stepeni. Upozorenje: Tmin < -5 °C, verovatnoća 80%.

U utorak u Kruševcu više sunca, ali malo hladnije. Jutarnja tempertura -4, najviša dnevna 6°C.

U Srbiji u sredu malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 4 do 8 stepeni.

U sredu u Kruševcu oblačno, uz sunčane intervale. Jutarnja tempertura -3, najviša dnevna 6°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima naoblačenje. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 5 do 8, u Negotinskoj Krajini do 10 steoeni.

U četvrtak u Kruševcu sunčano. Jutarnja tempertura -3, najviša dnevna 9°C.

U Srbiji od petka do utorka pretežno oblačno, u nižim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u košavskom području biti i vetrovito.

U petak u Kruševcu delimično oblačno, uz šansu za kišu. Jutarnja tempertura 1, najviša dnevna 6°C.

U subotu u Kruševcu sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja tempertura -2, najviša dnevna 7°C.

U nedelju u Kruševcu takođe sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja tempertura -3, najviša dnevna 6°C.

Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju.