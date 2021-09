U KRUŠEVCU I DALJE MANJE OD 50% VAKCINISANIH

Nastavlja se nepovoljna epidemiološka situacija sa brojevima novozaraženih koronavirusim u Rasinskom okrugu. Još početkom ove nedelje lekari su upozoravali da je ceo okrug u crvenoj epidemiološkoj zoni. Ispred kovid ambulante su ogromne gužve danima unazad, a direktorka Doma zdravlja Kruševac kaže da je situacija iz dana u dan sve lošija.

Treću dozu vakcine protiv Covid19 virusa danas je primilo rukovodstvo grada Kruševca, gradonačelnica sa najbližim saradnicima.

Vakcina ima dovoljno, ali i dalje nije vakcinisana ni polovina stanovnika Kruševca.

Inače, od utorka, 21. septembra 2021. godine, produženo je radno vreme punkta za vakcinaciju protiv Covid19 virusa radnim danima, od ponedeljka do petka od 07 do 20 časova i subotom od 08 do 18 časova. Vakcinacija se obavlja na drugom i četvrtom spratu Dijagnostičkog centra.