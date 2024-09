U ČETVRTAK U KRUŠEVCU VRLO TOPLO, TEMPERATURA DO 30°C

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 30°C.

U petak sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 18°C, maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U subotu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, u mnogim mestima centralne i južne Srbije malo iznad 30°C. Međutim, na severu Vojvodine popodne dolazi do naoblačenja i osveženja sa kišom i lokalnim pljuskovima. U noći ka nedelji sledi zahlađenje u svim krajevima, pa bi u nedelju bilo hladnije za više od 15 stepeni u odnosu na subotu sa kišom, obilnijom na jugu Srbije. U ponedeljak takođe hladno, ali uz prestanak padavina ujutru i postepeno razvedravanje. Od utorka sledi porast temperature.