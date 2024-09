U ČETVRTAK U KRUŠEVCU SUNČANO I VRUĆINA, TEMPERATURA DO 36°C

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab do umeren jugoistočni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna 36°C.

U petak oko 5 stepeni niža i prijatnija temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na jugu Srbije severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 29°C do 32°C.

Za vikend duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutra će biti prijatno sveža, a maksimalna dnevna temperatura od 29°C do 33°C.

Početkom iduće sedmice nas očekuje postepena promena vremena uz češću kišu i pljuskove i padom temperature od utorka.