TRADICIONALNI “HORIZONTI KONOPLJARE” U PONEDELJAK U ČITLUKU

Srpska pravoslavna crkva od nedelje do utorka slavi silazak svetog Duha, svetu Trojicu. Ovaj praznik je uvek u nedelju, na pedeseti dan od Uskrsa. Crkveno učenje kaže da je neposredno pre Vaznesenja, Hristos obećao učenicima da će se ubrzo „izliti blagodet Duha Svetog“ na njih, što se desilo 50-tog dana od vaskrsnuća. To se dogodilo na jevrejski praznik Sedmica. Taj praznik se naziva još i Trojica jer je – po učenju – Hristos obećao, Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao. Duhovi predstavljaju i „rođendan“ Hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojičin dan, Silazak svetog duha na apostole. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka, taj praznik se zove i Pedesetnica. Po značaju to je treći praznik, posle Uskrsa i Božića, i kao oni, takođe se slavi tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se i to je takozvana trapava nedelja.

Drugog dana Trojice u Čitluku se održava mafestacija “Horizonti Konopljare”, ove godine 21.put. Tradicionalno, pripremljen je bogat program manifestacije. Kulturno-umetnička manifestacija pod nazivom „Horizonti Konopljare“ realizovaće se u organizaciji Saveta Mesne zajednice Čitluk, u ponedeljak, 13. juna od 20 sati u Čitluku.