TRADICIONALNA VIDOVDANSKA LITIJA U KRUŠEVCU

Svetom arhijerejskom liturgijom, litijom i polaganjem venaca počeleo je obeležavanje Vidovdana – Dana grada Kruševca. Osim što se obeležava kao nacionalni praznik, Vidovdan ima ogroman duhovni značaj i možemo reći da je deo identiteta srpskog naroda. Dan koji nas podseća na stradanje kneza Lazara i srpske vojske u Kosovskoj bici 28. juna 1389. godine, postao je odrednica srpske istorije jedna od ključnih pre svega zbog nesumnjive činjenice da je opredeljenje za borbu tada bilio svesna žrtva, kako bi se sačuvali vera i nacionalni identitet.

Svetosavski svenarodni ideal i program: „Sve za Hrista – Hrista ni za šta“ niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod Srpski. Učinio je to iz čisto Jevanđelskih razloga što i sama pesma kaže: „Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka“.

Obeležavanje Vidovdana počelo je svetom liturgijom, koju je u crkvi Lazarici održao vladika kruševački gospodin David sa sveštenstvom kruševačke eparhije, nakon čega je krenula litija kroz centar grada. Kivot sa moštima svetog Kneza Lazara nosili su pripadnici Vojske Srbije, u pratnji velikog broja vernika. Pomen srpskoj vojsci koja je stradala u Kosovskom boju, kao i u svim otadžbinskim i oslobodilačkim ratovima, održan je kao i uvek kod spomenika Kosovskim junacima.