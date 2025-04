KIŠNI POČETAK NEDELJE, ALI TOPLO VREME, NAJTOPLIJE SREDINOM SEDMICE

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, u toku dana ponegde s kratkotrajnom kišom, dok se uveče i tokom noći ka utorku padavine očekuju u većem delu zemlje. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 15, najviša od 17 do 22 stepena. Upozorenja: Udari vetra >17m/s, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno sa kišom, ali toplo. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 21°C.

U Srbiji u utorak pretežno oblačno, mestimično s kišom. Posle podne postepeni prestanak padavina sa zapada i jugozapada, a zatim i razvedravanje. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na području Beograda povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 18 do 22, u Timočkoj Krajini oko 14 stepeni. Upozorenja: Udari vetra >17m/s, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u utorak oblačno sa kišom i nešto hladnije. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 18°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, a uveče i tokom noći je u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije ponegde moguća kratkotrajna kiša.. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na području Beograda sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 14, a najviša od 24 do 28, u Timočkoj Krajini oko 20 stepeni. Upozorenja: Udari vetra >17m/s, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 25°C.

U Srbiji u četvrtak novo naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa zapada, koje će se tokom noći proširiti na celu zemlju. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na području Beograda sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 22 do 27 stepeni. Upozorenja: Udari vetra >17 m/s, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u četvrtak uglavnom sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 24°C.

U Srbiji od petka do utorka promenljivo oblačno i malo svežije sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše.

U Kruševcu u petak uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 23°C.

U Kruševcu za vikend temperatura iznad 20°C. Prema današnjoj prognozi, u subotu se očekuje kiša, uz promeljivo oblačno vreme i temperaturu od 11 do 20°C. U nedelju bez kiše, uz smenu oblaka i sunca i temperaturu od 12 do 22°C.