SVEŽE JUTRO U KRUŠEVCU, PREKO DANA DO 24°C

U četvrtak u Kruševcu sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 24°C.

U petak prolazna oblačnost ujutru zahvata sever Srbije i tokom dana se brzo premešta ka jugu bez padavina. Popodne na severu sunčano, a na jugu promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U subotu nakon svežeg i ponegde maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i malo toplije nego u petak. U nedelju još toplije, ali uz postepeno naoblačenje koje dolazi sa severozapada. U ponedeljak znatno svežije i pretežno suvo.