SUTRA HLADNO I OBLAČNO, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA

U sredu hladnije i oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura 6°C, maksimalna 8°C i u padu popodne.

U četvrtak suvo sa sunčanim dužim peridoima na severu, a u centralnim i južnim predelima sa manje sunčanih intervala. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C na severu do 5°C na jugu, a maksimalna od 7°C do 10°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U petak malo toplije, ali uz postepeno naoblačenje sa kišom. Kiša će jačati krajem dana na zapadu i jugu Srbije.

U subotu izraženije zahlađenje sa mogućom susnežicom i snegom i u nižim predelima. Hladno vreme se zadržava u nedelju, ali padavine prestaju.