SUTRA DO 28°C, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab istočni i južni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 28°C.

U četvrtak pretežno sunčano sa malo oblaka na zapadu i severu Srbije i umereno toplo. Temperatura malo niža nego u sredu, ali i dalje iznad proseka. Vetar slab severnih pravaca. Minimalna temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 23°C na zapadu do 27°C na jugu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 12°C do 19°C.

U petak i za vikend pretežno sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo, iznad proseka za ovo doba godine. U ponedeljak još toplije, a u utorak je moguće zahlađenje sa kišom prema današnjoj prognozi.