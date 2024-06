SUNČANO I TOPLO U ČETVRTAK, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka. Krajem dana su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren jugozapadni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 28°C.

U petak na severu Srbije duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. U centralnim i južnim krajevima ujutru i prepodne povremena kiša i lokalni pljuskovi. Popodne su mogući pljuskovi samo na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, ali i tamo brzo prestaju. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 20°C.

Za vikend i tokom većeg dela iduće sedmice pretežno sunčano i sve toplije uz vrućinu od nedelje.