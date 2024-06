SUNČANO I TOPLO, POPODNE OBLAČNO UZ MOGUĆE LOKALNE PLJUSKOVE

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode (za sredu, 26. jun 2024.). Očekuje se veoma nestabilno vreme sa intenzivnijim pljuskovima sa grmljavinom, jakim i olujnim vetrom u zoni pljuska i lokalnom pojavom grada, uz napomenu da je tačnu lokaciju stvaranja, premeštanja i jačine samih nepogoda unapred teško odrediti.

Do petka (28.06.) će se zadržati nestabilno vreme, sa čestom pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo, a popodne uz razvoj oblačnosti i može usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna 33°C.

U četvrtak promenljivo i nestabilno uz jači razvoj oblaka tokom dana sa kišom povremeno ili pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 34°C U petak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima popodne, osim na severu.

U subotu i nedelju stabilizacija vremenskih prilika uz pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. U ponedeljak takođe vrlo toplo, ali ponovo nestabilno vreme uz jači razvoj oblaka popodne sa kišom i lokalno obilnim pljuskovima sa grmljavinom koji mogu biti praćeni nepogodama sa gradom na zapadu i u centralnim predlima Srbije.