STARIJI OSNOVCI I SREDNJOŠKOLCI OSTAJU NA ONLINE NASTAVI

Na sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Uslovi za ugostiteljske objekte biće tačno definisani tokom vikenda i najkasnije u nedelju obelodanjeni.

Predlog je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produžava maksimalno do 22 časa.

Radno vreme svih objekata produžiće se maksimalno do 22.00. Tržni centri ne počinju da rade, moguće da će biti otvoreni od srede, ali i to zavisi od epidemiološke situacije u narednim danima. Postoji mogućnost da im se omogući rad, ali pod specifičnim uslovima, ako broj zaraženih bude u padu.

Što se tiče đaka, stariji učenici osnovnih i učenici srednjih škola ostaju na onlajn nastavi.

Predlog Kriznog štaba će ići na Vladu, a usaglašen je zajedno sa Medicinskim delom.